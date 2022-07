Radja Nainggolan trekt andermaal van leer tegen (Belgische) pers: "Jullie kijken anders naar voetbal dan ik"

Radja Nainggolan is een van de spelers die na afloop van een match altijd zegt waar het op staat. Geen excuses, geen clichés, maar to the point. De middenvelder van Antwerp hekelde afgelopen vorig seizoen al regelmatig de pers.

Zo gaf Nainggolan aan dat er in het journaille een gebrek aan voetbalkennis is. Iets wat Il Ninja in gesprek met Gazet van Antwerpen andermaal benadrukte. "Ik scoorde vorig seizoen twee keer, maar dat hadden er acht of negen kunnen zijn. Altijd stond de lat of paal in de weg. Jullie zijn diegenen die statistieken zo allesbepalend vinden. En die puntjes: een vijfje als het niet goed was, een zesje als het oké was... Jullie kijken anders naar voetbal dan ik."

Als voorbeeld haalt Nainggolan er een opvallende statistiek bij. "Kijk, ik gaf vorig jaar in élke match twaalf doorbrekende passes. Jullie weten niet eens wat dat is... Ik zal het jullie zeggen: dat is van de verdediging naar de aanval doorschakelen. Gaan we over dat soort zaken beginnen? Jullie komen niet uit het voetbal."