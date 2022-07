Antwerp begint vorm te krijgen: Great Old wint oefenmatch tegen Oostenrijkse kampioen

Antwerp heeft zaterdag zijn oefenmatch tegen RB Salzburg kunnen winnen. Een zege tegen een sterke ploeg, wat de Antwerpenaren moed dient te geven.

ANTWERP: Butez; De Laet, Almeida, Pacho, Vines (36’ Scott) ; Haroun, Yusuf, Gerkens ; Myoshi, Janssen, Benson (70’ Emegha)

DOELPUNTEN: 22’ Fernando (1-0), 48’ Myoshi (1-1), 54’ Benson (1-2)

Het ging om een wedstrijd van twee keer 35 minuten. Salzburg kwam op voorsprong via Fernando, maar Antwerp had ook kansen. Vooral via Benson die drie keer naast schoot. Ook Janssen en Gerkens testten de reflexen van de Oostenrijkse doelman.

Antwerp ging na de pauze op zoek naar de gelijkmaker en kreeg die ook. Janssen vond Myoshi, die kon scoren. Met heel aanvallend voetbal duwde Antwerp door en Benson kon met een knappe goal de 2-1 scoren. Janssen en Yusuf misten de 3-1. Een sterke collectieve prestatie.