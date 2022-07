Druk weekend voor Antwerp: zaterdag twee oefenwedstrijden, zondag terugreis

De zomerstage voor Antwerp in Oostenrijk zit er bijna op. Zondag keert de Great Old terug naar Deurne-Noord, waar ze komende vrijdag Dynamo Kiev zullen ontvangen. Maar ook zaterdag staan er nog twee interessante oefenduels op het programma voor het team van Mark van Bommel.

Om 11u30 neemt Antwerp het op tegen de Oostenrijkse kampioen Red Bull Salzburg. Later op de dag oefent de Great Old ook nog tegen de nationale ploeg van Qatar, dat al volop bezig is aan de voorbereiding op het WK in eigen land.

Twee oefenwedstrijden op één dag: het is een fenomeen dat we de laatste jaren vaker zien. Voor de technische staf is dat heel interessant, omdat op die manier alle spelers aan spelen toekomen en (min of meer) dezelfde fysieke prikkel krijgen.