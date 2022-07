Bjorn Meijer klaar voor uitdaging bij Club Brugge: "Dit is toch wel een hoger niveau"

Bjorn Meijer trok enkele weken geleden van FC Groningen naar Club Brugge. Een overstap die hij vooralsnog niet beklaagt.

Meijer werd voor zo'n 6 miljoen euro weggeplukt door Club Brugge bij Groningen, dat 12e werd in de Eredivisie club. En die overstap van een middenmoter naar een topclub laat zich merken bij de wingback. "Ik wist niet was ik on verwachten maar de overstap ging goed. Het spreekt voor zich dat het niveau hier hoger ligt", vertelt hij aan Focus WTV.

Groningen speelde vorig seizoen afwisselend met een viermans- en een driemansdefensie. Op training onder Carl Hoefkens heeft hij al gemerkt dat het systeem van Club hem wel zou kunnen liggen. "De trainer speelt met een boog van 5 achterin en dan kan ik over de hele flank lopen, dat ligt me wel."

Meijer zal normaal gezien op de linksachter gezet worden door Carl Hoefkens. In de defensie zal hij dan de concurrentie moeten aangaan met Eduard Sobol.