Cyle Larin vol vertrouwen voor nieuw Belgisch avontuur: "Als ik dat daar aankan, kan ik het overal aan"

Het kwam toch een beetje als een verrassing, de komst van Cyle Larin naar Club Brugge. Maar de Canadees is vastberaden om beter te doen dan in zijn periode bij Zulte Waregem.

Larin komt met Tajon Buchanan een landgenoot tegen die samen met hem naar het WK in Qatar gaat, iets waar de nieuwe aanvaller van Club naar uitkijkt én die net wat specialer is geworden aangezien de Rode Duivels tegen Canada spelen in de groepsfase. "Dat za een heel speciale wedstrijd worden", klinkt het bij Larin.

Op de sociale media-kanalen van Club laat hij weten dat hij altijd al wist dat hij een profvoetballer zou worden. "Ik ben van nergens gekomen maar heb altijd geloofd dat ik prof zou worden. Dan kon ik ook voor mijn familie zorgen", aldus Larin.

Het vorige avontuur van Larin was in Turkije bij Besiktas, waar hij zich in de harten van de fans speelde door het enige doelpunt te scoren in de gewonnen derby tegen Galatasaray: "Als ik een Turkse derby aankan, kan ik ze overal aan", lacht hij. "Nu heb ik voor Club gekozen omdat het een grote club is met goede spelers. Ik weet dat ik hier beter kan worden en het team kan helpen", besluit hij ambitieus.