Haaland officieel voorgesteld aan publiek en krijgt fans meteen achter zich: "Daar kijk ik het meeste naar uit"

De transfer was natuurlijk al even officieel maar Erling Haaland is door Manchester City nu ook voorgesteld aan de City-supporters.

Onder een stralende zon pakten veel supporters samen voor het Etihad-stadion om een eerste glimp op te vangen van de nieuwste aanwinst van hun club. De 21-jarige Haaland werd voor zo'n 60 miljoen euro gekocht van Borussia Dortmund terwijl zijn marktwaarde meer dan dubbel zo hoog ligt. De Noorse superster blijft zelf nog relatief rustig onder al die aandacht: "Het is een uitdaging om voor Manchester City te spelen en ik hoop da tik hier veel kan glimlachen. Ik ga proberen om van elk moment te genieten en niet te veel na te denken over alles ant overdenken is nooit goed", klinkt het. De fans kreeg Haaland al snel achter zich toen men vroeg naar welke tegenstander hij het meeste uitkijkt. Het antwoord was niet Liverpool, de laatste jaren de grootste concurrent van City voor de Engelse titel, maar wel stadsrivaal Manchester United. "Ik zeg de naam van de club niet graag maar ja, Manchester United", zei hij met een lach. En dat konden de fans wel smaken. So it begins…🍿⚔️



(via @ManCity)pic.twitter.com/p8kk9Plg1j — B/R Football (@brfootball) July 10, 2022