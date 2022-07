Richt Antwerp na komst Alderweireld nu pijlen op andere Rode Duivel? Dossier wordt bekeken

Dries Mertens en Napoli, dat lijkt over te zijn. De contractaanbieding die hij kreeg van de club was veel te laag. Mogelijk springt Antwerp nu wel weer in de dans.

De voorbije weken werd Mertens al aan verschillende clubs gelinkt, waaronder ook Antwerp. Tot een concrete aanbieding kwam het nog niet, maar dat zou nu wel eens kunnen veranderen. Met Toby Alderweireld heeft Marc Overmars weeral een prestigetransfer kunnen doen en nu zal men onderzoeken of Mertens haalbaar is. De Rode Duivel wil een contract van minstens twee jaar, wat niet meteen een probleem zou zijn. Wel valt af te wachten of ze zijn loon kunnen betalen en of Mertens zin heeft in een verhuis naar de Bosuil. Met Nainggolan en Alderweireld lopen er dus wel al twee van zijn maten rond. En voor Paul Gheysens zou het uiteraard een droom zijn om nog zo'n grote naam naar The Great Old te lokken.