Esposito over de rol van Lukaku in zijn carrière en zijn leven: "Romelu is meer een vader dan een broer"

Sebastiano Esposito heeft er zijn eerste week bij Anderlecht opzitten. De aanvaller liet al leuke dingen zien in de matchen tegen Nordsjaelland. Een aanwinst, dat is zeker. De Italiaan zelf is blij dat hij in de ploeg van Romelu Lukaku kan spelen.

Lukaku bood Esposito zijn eerste goal aan door een strafschop af te staan. Iets wat de jonge Esposito nooit zal vergeten, want hij heeft de datum op zijn lichaam getatoeëerd. "Ik heb enorm veel te danken aan Romelu. Op voetbalvlak, maar ook gewoon over de manier waarop je in het leven moet staan. Het is een fantastische spits, maar ook een geweldig mens", zegt hij in HLN.

"Voetballers worden beoordeeld op hun prestaties op het veld, Romelu heeft altijd benadrukt dat je ook in het dagelijks leven respectvol moet zijn tegenover de mensen waarmee je dagelijks werkt. Dan krijg je dat respect ook terug. Ik zie Romelu nog meer als een tweede vader dan als een grote broer."

Lukaku liet hem dan ook weten wat hij dacht over de interesse van Anderlecht. ''Hij heeft zeker zijn mening gegeven en hij zei me om niet te twijfelen, maar uiteindelijk heb ik zelf de beslissing genomen. Op dit moment is dit de beste stap in mijn carrière."