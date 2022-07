Dan toch geen publiek toegelaten bij vriendschappelijke wedstrijd tussen Westerlo en Beerschot

Zaterdag is er een vriendschappelijke wedstrijd gepland tussen Westerlo en Beerschot. Publiek zal echter niet toegelaten worden.

Het is best een interessante affiche tussen de promovendus en de degradant. Beide ploegen kwamen overeen om komende zaterdag om 11u 's ochtends een vriendschappelijk duel tegen mekaar te spelen. Zonder publiek dus en dat was vooraf niet zo bepaald.

Het was voorzien dat deze ontmoeting zou doorgaan in 't Kuipje. Dan zouden de supporters van beide ploegen wel hun favoriete team aan het werk kunnen zien, maar Beerschot heeft laten weten dat Westerlo ervoor opteerde om de match toch niet in zijn stadion te laten doorgaan.

⚠ Westerlo - Beerschot gaat achter gesloten deuren door.



Westerlo besliste maandagavond om de wedstrijd niet in hun stadion af te werken. Daardoor zal er geen publiek toegelaten worden in de oefenwedstrijd die komende zaterdag om 11u gepland stond.#WeAre13 pic.twitter.com/Od8OJhBKUn — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) July 12, 2022

Hierdoor zal het dus een wedstrijd worden achter gesloten deuren en zullen fans geen toegang krijgen om dit treffen bij te wonen.