OFFICIEEL: Josh Cullen verlaat Anderlecht en volgt Vincent Kompany naar Burnley

Het heeft enkele weken geduurd, maar alle partijen zijn uiteindelijk dan toch tot een akkoord gekomen. Josh Cullen verlaat Anderlecht en gaat aan de slag bij Burnley, de club waar Vincent Kompany manager. Burnley verwees in het aankondigingsflmpje naar Downing Street 10.

Josh Cullen (26) ondertekende een contract voor drie seizoenen bij Burnley. Het transferbedrag wordt niet vrijgegeven, maar diverse bronnen geven aan dat er met de transfer van de Ierse international zo'n 3 à 3,5 miljoen gemoeid is.

De centrale middenvelder kwam in de zomer van 2020 van West Ham United naar Anderlecht. De 20-voudige international was een vaste waarde in het Lotto Park. Cullen droeg tachtig keer het shirt van paars-wit.