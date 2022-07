Debat van de week: wie ziet u degraderen? (en deze Rode Duivels neemt u mee naar het WK)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen bijna weer gaat beginnen.

Vorige week polsten we eens naar de Rode Duivels in aanloop naar het WK in Qatar, waar liefst 26 spelers in de selectie van Roberto Martinez mogen zitten. Behoudens ongelukken of blessures zijn er al heel wat spelers zo goed als zeker van een selectie: Courtois, Mignolet, Casteels

Alderweireld, Boyata, Dendoncker, Vertonghen

Carrasco, Castagne, T. Hazard, Meunier

De Bruyne, Tielemans, Witsel, Vanaken

Batshuayi, E. Hazard, Lukaku, Mertens, Trossard © photonews Voor de resterende zes plekken stelden we aan u de vraag en u heeft op basis daarvan volgende namen het meeste gekozen: 1. De Ketelaere 83%

2. Doku 68%

3. Saelemaekers 64%

4. Theate 56%

5. Denayer 53%

6. Onana 47% Ook Januzaj (42%) en Origi (32%) kregen nog flink wat stemmen achter zich, voor vele anderen ziet het er slechter uit (lees het HIER nog eens volledig na, inclusief de poll). Degradanten? Deze week gaan we al eens vooruitblikken naar de competitie. Dit seizoen zakken er drie ploegen rechtstreeks. Wij zijn al bezig met onze prognoses, maar we willen het ook van u weten. Welke drie ploegen ziet u rechtstreeks dalen naar 1B of de Challenger Pro League? De strijd zou wel eens intens kunnen worden. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie ziet u degraderen? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Cercle Brugge 7% Charleroi 0% KAS Eupen 86% KV Kortrijk 7% KV Mechelen 0% KV Oostende 29% OH Leuven 7% Seraing 86% Standard 21% STVV 7% Union SG 14% Westerlo 7% Zulte Waregem 29% Een team uit de G5 (laat in reacties weten wie) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 17/07/2022 11:00.