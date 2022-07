Debat van de week: welke Rode Duivels zou u naar het WK in Qatar sturen? (En u bent duidelijk over de speeluren)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen bijna weer gaat beginnen.

Vorige week polsten we naar de speeldata en de wedstrijden op zondagavond meer bepaald bijvoorbeeld, want daar is toch steeds meer reuring rond. Gent en Genk willen het al onder meer afschaffen en ook jullie staan er als supporters zeker niet om te springen. 30% onder jullie vindt het goed zo, een meerderheid wil ervanaf. Deze week polsen we eens naar de Rode Duivels in aanloop naar het WK in Qatar, waar liefst 26 spelers in de selectie van Roberto Martinez mogen zitten. Behoudens ongelukken of blessures zijn er al heel wat spelers zo goed als zeker van een selectie: Courtois, Mignolet, Casteels

Alderweireld, Boyata, Dendoncker, Vertonghen

Carrasco, Castagne, T. Hazard, Meunier

De Bruyne, Tielemans, Witsel, Vanaken

Batshuayi, E. Hazard, Lukaku, Mertens, Trossard Voor de resterende zes plekken zijn er nog heel wat mogelijkheden over. Wie ziet u naar het WK trekken? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Welke Rode Duivels zou u ook nog meenemen? Benteke 14% Bornauw 8% De Ketelaere 78% Debast 6% Delcroix 14% Denayer 50% Doku 64% Faes 17% Foket 14% Januzaj 50% Kaminski 0% Lokonga 14% Mangala 11% Mechele 8% Onana 47% Openda 6% Origi 31% Praet 8% Roef 3% Saelemakers 69% Sels 0% Theate 56% Van Crombrugge 3% Van Der Heyden 11% Vanheusden 8% Vanzeir 0% Verschaeren 11% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie) 3%