🎥 Anderlecht zet Olympique Lyon gemakkelijk opzij en is klaar voor de competitiestart

Een week voor de start van de competitie ontving Anderlecht de Franse grootmacht Olympique Lyon in de Lotto Arena.

Anderlecht opende al snel de score via Lior Refaelov. Het was Verschaeren die de assist gaf voor het doelpunt en die heel aanwezig was.

Nieuwkomer Esposito kreeg één goede mogelijkheid, maar hij vond de doelman van Lyon op zijn pad. Zo ging Anderlecht rusten met een 1-0 voorsprong na een goede eerste helft.

Anderlecht neemt direct het initiatief in de tweede helft. Zo is er eerst Delcroix die zijn kopbal tegen de lat zag belanden. Nadien volgde snel het tweede doelpunt van de avond. De nieuwe spits, Esposito, kopte een hoekschop van Refaelov voorbij de doelman van Lyon.

In de 81ste minuut mag Verschaeren zijn tweede assist van de avond op zijn naam zetten. Amuzu maakte zo de 3-0 met nog een kleine 10 minuten op de klok.

Anderlecht lijkt dus helemaal klaar te zijn voor de start van de competitie volgend weekend.