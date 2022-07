Genk stuit op een stugge defensie en verliest zijn generale repetitie tegen AEK Athene

Genk heeft zijn laatste wedstrijd van de voorbereiding verloren. Tegen AEK Athene stuitten ze op een stugge defensie.

Nadat Pierre Denier in de bloemetjes was gezet, speelden Genk en AEK Athene nog een galawedstrijd. Al was die eerder bijzaak.

Genk kwam al snel op achterstand. Een vrije trap van Athene geraakte niet weg uit de zestien en Xisco Munoz profiteerde. Even later werd er een strafschopfout op Bryan Heynen gemaakt. De penalty van Cyriel Dessers werd gered door de keeper van AEK. Nadien was er nog een poging van Dessers, maar opnieuw botste hij op de doelman.

Aan de overkant kon AEK opnieuw profiteren van geklungel in de defensie bij Genk. Deze keer was het Gerasimos Mitoglou die scoorde. Nadien kwamen beide ploegen, ondanks kansen aan beide zijden, niet meer tot scoren.