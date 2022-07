Westerlo geraakt niet voorbij AZ in galaduel

Eén week voor de competitie begint ontving Westerlo vandaag het Nederlandse AZ in een galaduel.

Jonas De Roeck stuurde bijna zijn type elftal op het veld om de Nederlanse nummer 5 van vorig seizoen te bekampen. Dit met Bolat; Jordanov, Seigers, Perdichizzi, De Cuyper; Dierckx (82’ Yow), Neustädter, Van Eenoo, Van den Keybus; Vaesen (82’ Foster), Daci (88’ Gouré) tussen de lijnen.

AZ had het balbezit, maar de beste kansen in de eerste helft waren voor Westerlo. Scoren konden beide ploegen niet waardoor een werd gerust met een brilscore op het scorebord.

Dierckx liet zich opmerken in de tweede helft bij Westerlo met goede voorbereidende acties, maar er werd niemand gevonden om het leer over de doellijn te schieten. Nadien kwam AZ opzetten, maar tot tweemaal toe bracht Bolat redding. Het leek er dan ook op dan de partij op een doelloos gelijkspel tot Evjen sneller was dan iedereen en in het slot AZ nog de overwinning bezorgde.