PSG zal moeten wachten tot eind december op antwoord van Lionel Messi

PSG zou graag het contract van Lionel Messi openbreken en verlengen met minstens een jaar. Maar daar heeft de Argentijnse sterspeler nu geen oren naar.

Messi heeft nog één jaar contract en PSG wil hem absoluut graag houden. De club heeft nog een optie, maar Messi wil nu wachten tot na het WK in Qatar vooraleer een beslissing te nemen. Hij zal sowieso nog andere aanbiedingen krijgen en wil afwachten of er iets bijzit dat misschien nog interessanter is.

Messi wil zich echter eerst concentreren op een goed begin van het seizoen met PSG en daarna gaat hij in Qatar waarschijnlijk voor zijn laatste kans om met Argentinië de wereldtitel te winnen. Bij PSG heeft hij wel nog geen Messiaanse cijfers laten optekenen.