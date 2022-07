'Westerlo weet van geen ophouden en heeft tiende toptransfer zo goed als beet'

Bij KVC Westerlo willen ze er alles aan doen om dit seizoen als promovendus zeker in 1A te kunnen blijven.

En daartoe doen ze heel wat transfers. Sinan Bolat wegplukken bij AA Gent bijvoorbeeld, dat was al een interessante deal.

Ondertussen hebben de Kemphanen al negen transfers weten aan te kondigen en nummer tien zit nu in de pijplijn.

Sterkhouder

Nicolas Madsen zou volgens Gazet van Antwerpen overkomen van Midtjylland. Vorig seizoen was hij op huurbasis actief bij Heerenveen.

In de Eredivisie kwam de 22-jarige defensieve middenvelder uiteindelijk tot 27 wedstrijden over alle competities heen, waarmee hij van belang was voor zijn team.