Amallah, Adingra, Leye en Mignolet vs Kortrijk, Eupen, Seraing en de arbitrage (ook dit seizoen)

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Revival Amallah

Was het goed tegen AA Gent wat Standard liet zien? Niet speciaal. Maar er werd op wilskracht en passie wel een nuttig puntje gepakt.

Vooral Selim Amallah viel op. Alsof hij terug een andere speler is, in vergelijking met vorig jaar. Erg sterk van hem, ook de manier waarop hij bleef strijden.

Visitekaartje Adingra

Sterk werk van Adingra, de nieuwkomer bij Union. Hoe hij meteen scoorde tegen STVV? Weergaloos was het zeker.

Een lange rush, een prima schot op doel en een leuk eerste puntje voor Union. Ook dit seizoen gaan ze ons leuke dingen bezorgen.

© photonews

Systeem Leye

Ook terug: Mbaye Leye, aan de Gaverbeek. Met een interessant systeem liet hij meteen zien dat Essevee ook kan voetballen, al viel ook de enorme zwakte van Seraing op.

Maar toch: Leye heeft een visie en lijkt die toch ook af te stralen op het team. Dat zegt al meer dan vorig seizoen. Verder ook een pluim voor Simon Mignolet en Skov Olsen bij Club Brugge.

FLOP

Kortrijkzaanse stress

Het duel tussen Seraing en Kortrijk op speeldag 2 is er al eentje waar druk op staat voor beide ploegen. De supporters van Kortrijk waren al boos op hun coach.

De stress is enorm bij vele ploegen, zeker omdat er na het seizoen drie of vier ploegen zullen moeten degraderen.

Photonews

Paniek in het Oosten?

Waar de paniek mogelijk ook al zou gaan kunnen toenemen is in het Oosten van het land. KAS Eupen heeft dringend nog versterking nodig, want het ging de boot in op bezoek bij Charleroi.

Seraing kwam dan weer tot geen enkel schot tussen de palen op bezoek bij Zulte Waregem. Vogels voor de kat, nu al?

Wat baten VAR en bril ...

En ook dit seizoen lijkt het een 'zekerheidje' te gaan worden: de VAR en arbitrage in ons floponderdeel. Wat we zagen in Luik was meteen te gek voor woorden.

Twee strafschoppen had Gent kunnen (moeten) krijgen, maar het gebeurde niet. De inconsequentie viert meteen hoogtij