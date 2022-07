Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 1

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we ook deze week Simon Mignolet. Die heeft meteen de lijn van vorig jaar doorgetrokken, met een heleboel topreddingen. De goalie hield zijn team zo in de running en op weg naar een eerste driepunter van het seizoen.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie man. Pacho was de beste man van Antwerp achterin en hield de nul in Mechelen, Borja Lopez scoorde en was heel stevig achterin bij het vernieuwde Zulte Waregem en Seigers was de rots van Westerlo.

Middenveld

Op het middenveld veel mogelijkheden, maar naast sommige spelers konden we zeker niet heen. Zo scoorde Skov Olsen twee keer, was Amallah herboren bij Standard en leidde Verschaeren heel veel acties in bij Anderlecht. Ook Zorgane deed het heel goed, terwijl Adingra een visitekaartje afgaf, inclusief heerlijk doelpunt.

Aanval

In de aanval kiezen we ook deze week voor goalgetters. Frey was de man bij Antwerp met twee doelpunten, Tissoudali was de man voor de Buffalo's in Luik.

Dat levert dan onderstaand elftal op: