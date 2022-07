Dit was wat Burnley wou betalen voor Benson, maar Kompany laat hem ook nog niet los

Burnley zag een eerste bod op Manuel Benson van Antwerp geweigerd worden. Maar de verwachting is dat ze nog zullen stijgen, want ze hebben een mogelijke vervanger voor Maxwel Cornet nodig.

Op dit moment is het nog niet duidelijk wat er met Cornet gaat gebeuren. Burnley degradeerde vorig seizoen uit de Premier League, maar Cornet maakte wel indruk tijdens een moeilijk seizoen. De 25-jarige Ivoriaan scoorde 9 keer en Fulham zou hem willen overnemen. Benson wordt gezien als zijn mogelijke vervanger.

Daarvoor diende Burnley een eerste bod binnen van ongeveer 1,8 miljoen, maar daar wil Antwerp zelfs niet over praten. Ze willen minsten 3 miljoen, de prijs die ze in 2019 betaalden aan Genk voor de vinnige winger. Hij heeft wel nog maar een contract tot het einde van het seizoen, maar Antwerp kan zijn optie ook nog lichten. Hij hoeft dus niet weg, maar Benson zelf ziet een transfer naar The Championship wel zitten.