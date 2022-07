Zulte Waregem moet het enige tijd stellen zonder zijn ervaren kracht in de verdediging

Zulte Waregem zal het enige tijd moeten doen zonder Timothy Derijck. De ervaren kracht viel immers uit in de opwarming afgelopen weekend tegen Seraing.

Zulte Waregem won op de openingspeeldag met 2-0 van Seraing. Dit wel zonder Timothy Derijck. De verdediger die aan zijn tweede periode bij Zulte Waregem bezig is moest geblesseerd de opwarming staken en richting kleedkamer vertrekken.

Zulte Waregem maakte bekend dat hij een verrekking aan de adductor heeft opgelopen. Hij zal vermoedelijk enkele dagen out zijn. Nu zondag moeten de West-Vlamingen de verplaatsingen maken naar Antwerpen om Antwerp te bekampen. Het zal nog afwachten worden of ze kunnen rekenen op hun ervaren rots in de branding.