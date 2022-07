📷 KV Kortrijk anticipeert op vertrek van Radovanovic en shopt bij Antwerp

KV Kortrijk versterkt zich met een zevende aanwinst voor dit seizoen in de Jupiler Pro League.

Antwerp bevestigt op zijn sociale media dat Dorian Dessoleil naar KV Kortrijk trekt. De 29-jarige verdediger wordt gehuurd van The Great Old voor de rest van het seizoen.

Bij The Great Old was Dessoleil op overschot en verzeilde hij in de B-kern. Dessoleil is geen onbekende voor de Kortrijkse trainer Belhocine, met wie hij al samenwerkte in Charleroi.

KV Kortrijk maakt deze zet om een mogelijk vertrek van Aleksandar Radovanovic naar het Poolse Legia Warschau op te vangen.