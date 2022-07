'Bestuur van PSG komt met regels die voor tweedracht zorgen'

Het bestuur is met enkele opvallende regels komen opdraven. Dat schrijft L'Équipe.

Het doel van PSG is om de Champions League te winnen. Ze wisselden deze zomer de volledige sportieve staf, maar het bestuur vond dat onvoldoende.

Ze voerden enkele extra regels in. Dat meldt L'Équipe. Het bestuur wil het volledige personeel als 1 geheel zien. Bij het kleinste vermoeden van eigen belang, wordt die gestraft.

Ook stelde PSG een lijst van spelers op met allemaal spelers die niet voldoen aan de criteria van PSG. Daardoor is de groep in 2 gesplitst. De ene groep met de gewenste spelers trainen in de ochtend. De andere groep traint in de namiddag. Het is de bedoeling dat voor alle spelers van die 2e groep een oplossing komt en dat die groep zo snel mogelijk kleiner wordt.