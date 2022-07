RWDM krijgt definitieve uitspraak na incidenten tegen Seraing: "Veel strenger optreden"

Na de incidenten tijdens de wedstrijd van 30 april tegen Seraing weet RWDM welke sancties het definitief krijgt.

Op 1 juni heeft het disciplinair comité een uitspraak gedaan en RWDM een effectieve boete van 5.000 euro opgelegd, alsmede een veroordeling om twee officiële thuiswedstrijden achter gesloten deuren te spelen, voorwaardelijk voor 1 jaar. De Belgische voetbalbond ging hier niet mee akkoord en ging in beroep tegen deze beslissing.

“Op 26 juli kwam ons dossier voor de disciplinaire commissie die het beroep ontvankelijk maar ongegrond verklaarde”, zo meldt de club nu op hun website. “Dit betekent dat de club de initiële sanctie behoudt: een geldboete van 5.000 euro en 2 officiële competitiewedstrijden achter gesloten te spelen, voorwaardelijk tot en met 27 juli 2023.

“We willen nogmaals onderstrepen dat onze supporters zeer belangrijk zijn voor onze club. Toch willen we jullie eraan herinneren dat de club deze incidenten betreurd en veel strenger zal optreden in de toekomst om te vermijden wat hier enkele maanden geleden is gebeurd”, klinkt het nog.