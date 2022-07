Hoefkens geeft meer toelichting bij situatie De Ketelaere: "Ik wil dat spelers er volledig voor gaan en bij Charles is dat momenteel niet mogelijk"

Carl Hoefkens kreeg op zijn persconferentie voor de match tegen Eupen natuurlijk vragen over de situatie rond Charles De Ketelaere. Die weigerde deze week om mee te trainen en de coach kan daar begrip voor opbrengen.

Hoefkens zag CDK deze week telkens weer naar huis trekken. "Kijk: als coach wil ik dat iedereen in het Basecamp all in gaat. Altijd. Als dat om uiteenlopende redenen niet gaat: tactisch, fysisch of mentaal, dan is het mijn taak om daar mee om te gaan", gaf hij aan bij Het Nieuwsblad.

De twee hadden er ook een gesprek over. Mentaal is het momenteel heel veel voor hem. En hij is ook bang om geblesseerd te geraken. Ik wil dat mijn spelers er volledig voor gaan, en momenteel is dat voor Charles niet mogelijk. En daarom traint hij momenteel niet mee met de groep."

Hoefkens kan hem ook begrijpen. Grote ontgoocheling over zijn handelswijze is er dan ook niet. “Ik was nauw betrokken bij zijn ontwikkeling en ik ken hem heel goed. Maar soms zitten je gedachten ergens anders: dat overkomt andere spelers ook hoor. Mijn taak is de focus leggen op de spelers die hier wel zijn.”