'Bologna klopt aan bij KRC Genk in zoektocht naar vervanger Arthur Theate'

Dat Wouter Vrancken bij Racing Genk met kopzorgen zit in de offensieve sector, is al langer bekend. Maar ook in de achterhoede dreigen de Limburgers een basispion kwijt te spelen.

Het is een publiek geheim dat Jhon Lucumi (24) al langer op een transfer aast. Vorige week werd nog gewag gemaakt van interesse van Ajax, maar het lijkt erop dat de Colombiaanse international zijn carrière een nieuwe wending kan gaan geven in de Serie A. Tuttomercatoweb laat immers weten dat Bologna hengelt naar de diensten van de linksbenige centrale verdediger. Lucumi moet bij Bologna de vervanger worden van Arthur Theate, die vorige week voor 20 miljoen verkaste naar Stade Reims. Bologna zou een bod van vijf miljoen plus bonussen voorbereiden. Het is maar de vraag of Dimitri de Condé hiervoor overstag zal gaan. Racing Genk betaalde in 2018 2,5 miljoen om de Lucumi weg te plukken uit zijn thuisland. 'Lucu' heeft intussen 136 officiële wedstrijden in het Genk-shirt op de teller.