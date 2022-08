Jacky Mathijssen laat zich uit over gemiste trainingen van Charles De Ketelaere

Club Brugge heeft zorgen. De nederlaag tegen Eupen, maar ook het dossier van Charles De Ketelaere zorgen voor de nodige zenuwachtigheid.

Nadat Club Brugge tegen Genk al niet veel over had, verloor het tegen KAS Eupen. “Ze zullen in Brugge nu pas langzaam maar zeker doorhebben hoe hard ze Charles De Ketelaere zullen missen”, zegt Jacky Mathijssen aan Het Belang van Limburg.

“CDK was en is voor Club Brugge een fantastische voetballer, die heel veel meer dan iedereen dacht naar zich toe trok en altijd in functie van het team zijn ding deed. De Ketelaere speelde altijd een goede of een degelijke wedstrijd, nooit een slechte.”

Mathijssen kon afgelopen week niet leven met alles rond CDK. “Daarom vond ik het misplaatst hoe hij door sommige media werd afgeschilderd nadat hij twee trainingen had gemist. Ze probeerden zelfs de supporters tegen hem op te zetten. Dat veroordeel ik.”