Marc Degryse schetst kansen van Charles De Ketelaere bij Rode Duivels na transfer

De transfer van Charles De Ketelaere naar AC Milan kan elk moment rond zijn.

Volgens analist Marc Degryse zal dat ook zijn gevolgen hebben voor zijn selectie bij de Rode Duivels. “De komende weken zullen belangrijk worden, ook met het oog op het WK in Qatar. Want dat zal van zijn eerste drie maanden afhangen. Past hij zich snel aan of loopt dat stroef?”, zegt Degryse bij HLN.

“Martínez zal dat ook in de gaten houden. Voor mij zou het een stunt zijn moest hij na drie maanden kunnen zeggen: 'Ik ga in Qatar ook voor een basisplaats'. Dan heeft hij het fantastisch gedaan. Als hij zich een beetje kan tonen, zou dat voldoende moeten zijn om mee te gaan.”

Want het had anders kunnen lopen… “Was hij bij Club aan een vierde seizoen begonnen, had Charles met de vingers in de neus die selectie gehaald. Nu zal dat niet evident zijn.”