Trust the process? Kompany haalt nu ook Benson weg uit Jupiler Pro League, nog een paar spelers uit België op verlanglijstje

Burnley is aan zijn seizoen in The Championship begonnen met een 0-1 zege bij Huddersfield Town. Een eerste driepunter dus voor Vincent Kompany, die ondertussen de markt blijft afspeuren en naar gekende pistes blijft kijken.

Vincent Kompany heeft er een paar jaartjes in de Jupiler Pro League opzitten en dat heeft nu ook zijn gevolgen voor het aankoopbeleid van Burnley. Manuel Benson is de volgende in het rijtje van spelers die vanuit België de overstap maken naar Burnley. De winger komt over van Antwerp. © photonews Eerder vertrokken ook al Vitinho (Cercle Brugge), Josh Cullen (Anderlecht), Samuel Bastien (Standard, ex-Anderlecht) en Taylor Harwood-Bellis (Man City, verhuurd aan Anderlecht) naar Burnley. Nog pistes? Bart Verbruggen (Anderlecht) en Jackson Muleka (Standard) kwamen uiteindelijk niet, maar ondertussen blijft Kompany wel uitkijken naar mogelijke extra versterkingen. Jack Hendry lijkt niet meteen te mogen vertrekken bij Club Brugge, maar Burnley was naast Wolfsburg een van de gegadigden. En Makhtar Gueye staat ook al even in de belangstelling van Kompany.