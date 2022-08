'Anderlecht wil deal afronden voor 15 miljoen euro of meer'

Club Brugge lijkt op weg om 12 miljoen euro te gaan vangen voor een verdediger, maar bij RSC Anderlecht willen ze minstens even goed doen.

Manchester City wil alvast Sergio Gomez komen wegkapen uit het Lotto Park en zal daarbij boter bij de vis moeten leggen.

Voor de flankverdediger van RSC Anderlecht is een bod van vijftien miljoen euro of meer verwacht, al willen The Citizens zover voorlopig niet gaan.

Alles op alles

Paars-wit heeft Gomez uit voorzorg alvast op non-actief gezet, een blessure is in deze fase uit den boze zo blijkt volgens informatie van Het Laatste Nieuws.

Het maakt dat een deal er misschien toch zit aan te komen een van de komende dagen. Met het geld zou Anderlecht vol de transfermarkt opkunnen.