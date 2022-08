Thomas Buffel gelooft in kansen van Union: "Maar soms kan het snel gaan"

Union SG trekt met een bonus van twee doelpunten naar de heksenketel van Ibrox.

Thomas Buffel speelde in het verleden bij de Rangers en weet hoe het er voor Union SG aan zal toegaan op Ibrox. Toch moeten de 2 goals uit de heenwedstrijd genoeg kunnen zijn. “Ik denk als ze hetzelfde niveau en dezelfde organisatie kunnen houden dat 2-0 genoeg kan zijn”, zegt Buffel bij Sporza.

“Natuurlijk is Ibrox wel gekend voor de sfeer. Union zal niet onder de indruk mogen zijn van de 50.000 fans, want dan kan het soms snel gaan.”

Terugplooien alleen zal echter onvoldoende zijn. “Die 2-0 geeft Union misschien wel de kans om nog beter in de organisatie te blijven staan en er op de juiste momenten uit te komen. Daar zullen ze een goed evenwicht in moeten vinden om ook wat gevaar te stichten.”

“Union moet ervoor zorgen dat Rangers toch ook bang is om gepakt te worden op de counter. Als er geen balvastheid is tussen de linies en je kunt er zelf niet uitkomen, dan word je weggedrukt en is het wachten tot je eentje binnen krijgt. En dan begin het spelletje. Het kan nog heel interessant worden.”