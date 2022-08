Belangrijke sponsor trekt zich terug bij Anderlecht en Club Brugge

Belfius zal niet langer voetbalclubs RSC Anderlecht en Club Brugge sponsoren.

Het nieuws werd naar buiten gebracht door La Libre Belgique en De Standard en wordt ondertussen ook door Belfius zelf bevestigd.

Het bedrijf, dat via DVV en Candriam sponsorde in het voetbal, moet kosten besparen en zal de contracten die er nu zijn niet verlengen. In de hockey gaat de sponsoring van de bank wel verder.

Voor Club Brugge loopt de deal tot eind 2023, voor Anderlecht tot eind 2024. Voor Anderlecht zou het om een bedrag van 2,5 tot 3 miljoen euro per jaar gaan. Daar was Belfius hoofdsponsor. Bij Club Brugge zou het om een overeenkomst van 1 miljoen euro per jaar gaan.