'KV Oostende verliest verdediger aan de New York Red Bulls'

KV Oostende verliest Kyle Duncan aan de New York Red Bulls. Dat hebben verschillende Amerikaanse media gemeld.

In januari van dit jaar ging Kyle Duncan (24) transfervrij naar KV Oostende. Hij verliet toen na bijna 4 jaar de New York Red Bulls. In een half jaar bij Oostende speelde de rechtsback 7 wedstrijden, maar dit seizoen kwam hij nog niet in actie.

Volgens verschillende Amerikaanse media zouden de Red Bulls Duncan terugwillen. Er zou zelfs al een akkoord zijn. De Red Bulls zouden hem lenen. Zowel de Red Bulls als Oostende communiceerden zelf nog niet over de transfer.

