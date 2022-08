Fans hebben hoge verwachtingen van Charles De Ketelaere: "Hoop dat ik hetzelfde kan brengen"

Charles De Ketelaere werd vanmiddag door AC Milan aan de pers voorgesteld.

Onze landgenoot ruilde deze week Club Brugge in voor de Italiaanse Serie A. Vandaag werd hij onderworpen aan een spervuur van vragen.

De fans van AC Milan zien in Charles De Ketelaere alvast de nieuwe Kaka arriveren. “Ik weet wat voor een geweldige speler hij was. Ik heb video's bekeken, maar ik heb mijn eigen capaciteiten. Maar ik hoop dat ik hetzelfde kan brengen”, vertelde CDK.

Hij kwam ook terug op het rugnummer 90 dat hij zal dragen, net als Romelu Lukaku bij rivaal Inter. “Dat rugnummer had ik ook bij Club. Het is niet zo belangrijk, maar het bracht me wel geluk en succes.”

De Ketelaere overlegde ook met bondscoach Roberto Martinez over de transfer. “Ik heb met hem gesproken, maar hij heeft gewoon geluisterd en heeft me niet proberen te beïnvloeden. Ik heb hem gezegd dat ik naar Milan wilde en dat ik ervan overtuigd ben dat ik zal spelen om naar het WK te gaan. Ik weet dat ik hier kansen krijg om me te tonen. Ik kon deze kans niet laten liggen.”