Twee goals in twee wedstrijden: "Wil er minstens tien maken" en "Volgende met de voet in plaats van hoofd"

Daichi Hayashi is bijzonder goed aan het seizoen begonnen. Zowel tegen Union als tegen Gent bezorgde hij zijn team een puntje met een doelpunt.

“Ik ben misschien kleiner dan sommige verdedigers bij andere ploegen, maar timing is heel belangrijk in zo’n zaken. En die timing heb ik vaak. Op die manier probeer ik te scoren.”

“De automatismen gaan steeds beter. Ik kan het goed vinden met de andere Japanners in de ploeg en we kunnen samen creatief zijn. Kagawa is een hele goede speler, dat klikt zeer goed. En ook met de andere spelers gaat het heel goed.”

Tien goals?

Vorig jaar totaliseerde hij zeven doelpunten, nu zit hij al aan twee goals in evenveel wedstrijden. Beiden gescoord met de kop bovendien.

“Of ik ook eens met de voet zal scoren? Mijn volgende, beloofd. Ik zou graag tien doelpunten of meer maken dit seizoen.”