Mazzu over mogelijke vertrekkers en tribuneklanten: "Moeilijk voor mij? Niet als we winnen"

Felice Mazzu zal ook wel blij zijn als het 8 september is. Dan sluit de transfermarkt in België en weet hij op welke groep hij zal kunnen rekenen. Want op dit moment zijn er nog veel geruchten over vertrekkers. Maar in het geval van Francis Amuzu blijkt dat niet meteen een probleem.

Amuzu scoorde twee keer in de eerste helft en zette over heel de match een goeie prestatie neer. "Hoe hij ermee omgaat? (lacht) Dat hebben jullie toch kunnen zien in de eerste helft? Ciske is een jongen die veel affectie nodig heeft en ik geef hem die", aldus Mazzu. "En zolang hij die betrokkenheid toont en werkt voor de ploeg krijgt hij zijn kansen. Zolang spelers hier zijn en er klaar voor zijn, kunnen ze wat mij betreft spelen."

Mazzu zette zes Neerpede-producten aan de aftrap. Majeed Ashimeru zat zelfs in de tribune. "Ik heb veel middenvelders hé. Ik moet keuzes maken. Ik kan ze niet allemaal op het veld zetten. Soms zijn dat moeilijke keuzes, zoals bij Anouar. Maar het idee is om matchen te winnen. Ik zet in alle eerlijkheid mijn beste ploeg op het veld. Volgende week zijn dat misschien maar twee jeugdspelers en de week erna acht."

Voor de coach van Anderlecht is het deel van de job, ook de mogelijke vertrekkers. "Zolang we winnen, is het allemaal niet moeilijk. Geruchten maken deel uit van het voetbal. Het belangrijkste is dat we een goeie connectie hebben met het bestuur. Dat komt wel in orde."