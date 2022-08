'Royal Antwerp FC maakt transfer van Ekkelenberg vandaag nog bekend'

Jurgen Ekkelenkamp verraste door voor Royal Antwerp FC en niet voor Club Brugge te kiezen.

De Nederlander Jurgen Ekkelenkamp leek op weg naar vier seizoenen Club Brugge, maar koos in laatste instantie om naar The Great Old te trekken.

Met de transfer van Hertha Berlijn lijkt een bedrag van 5 miljoen euro gemoeid te zijn. Volgens diverse bronnen maakt Antwerp de transfer vandaag nog bekend voor het duel tegen OH Leuven.

De Nederlander zou al zijn medische tests afgelegd hebben en zijn handtekening zetten onder een overeenkomst voor vier seizoenen.