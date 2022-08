Zware kalender, maar onverhoopte start wenkt na 1-1 bij Club: "Volgend resultaat hebben we nog niet binnen"

Een zware kalender met onder meer een bezoek aan Club in het seizoensbegin: de onverhoopte start van de competitie waar Zulte Waregem aan aan het timmeren is, mag echt wel gezien worden.

Zulte Waregem komt fris en dartel voor de dag in de eerste weken van het nieuwe kampioenschap. "Er zit een nieuw elan in", bevestigt Sammy Bossut. "We zitten met een schitterende groep die er vol wil voor gaan. De transfers brengen ook een meerwaarde. Achteraf gezien konden we nog een paar puntjes meer gehad hebben."

Op het veld van Antwerp deed Zulte Waregem immers goed mee. Bij Club Brugge werd het een 1-1-gelijkspel. "Dit kan een gouden puntje zijn op het einde van de rit. Ik denk dat iedereen zijn job gedaan heeft tot op het einde, van speler 1 tot speler 18."

Lof voor youngsters

Bossut looft het aandeel van de youngsters in de kleine stunt tegen de landskampioen. "Ook de jongens die ingekomen zijn, hebben het goed gedaan. Niet gemakkelijk tegen een Brugge dat topspelers inbrengt. Wij daarentegen brengen jonge jongens in, die wel kwaliteiten maar geen ervaring hebben. Als je ziet hoe ze er voor gaan, hoe ze de vechtersmentaliteit hebben: chapeau."

Seraing op de openingsspeeldag was een haalbare kaart, maar nadien kondigde zich het drieluik Antwerp-Club-Genk aan voor Zulte Waregem. Essevee heeft nu al 4 punten. Als het ook tegen Genk iets raapt, is gezien de tegenstand echt een onverhoopte start een feit. "Dat resultaat van volgend weekend hebben we nog niet. Daar zal hard voor gewerkt moeten worden. We zullen klaar zijn. Focus dus naar volgende week."