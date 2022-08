Coach Standard vreest vertrek sterkhouder: drie clubs tonen alvast interesse

Selim Amallah loodste Standard afgelopen weekend naar zijn eerste zege met twee strafschopdoelpunten. De 25-jarige Marokkaanse aanvaller heeft echter nog andere pijlen op zijn boog.

Amallah wil graag naar een grotere competie en drie clubs tonen momenteel interesse: het Turkse Besiktas, het Duitse Augsburg en het Spaanse Girona, weet HBvL. Amallah zijn contract loopt volgende zomer ook af en dus zal Standard aanbiedingen toch wel gaan bekijken. Maar trainer Ronny Deila ziet hem liever niet vertrekken.

"I love Selim. Ik vind hem een topspeler. Hij is de x-factor binnen dit team”, "aldus Deila. "Of we hem kunnen overtuigen om te blijven? Ik denk dat deze manier van spelen hem beter ligt dan vorig jaar. Hij amuseert zich en dat is een goed begin. Als we hem verliezen, zal het moeilijk zijn om hem te vervangen."