Vanhaezebrouck heeft zijn eisen gesteld: dit zijn de drie spelers (uit de Belgische competitie) die Tissoudali moeten vervangen

KAA Gent is op zoek naar aanvallende versterking. De Oost-Vlamingen lijken in te zetten op spelers die de Jupiler Pro League kennen. Er staan momenteel nog drie aanvallers op de shortlist.

Tarik Tissoudali is dan wel genoodzaakt om te blijven - de aanvaller ligt in de lappenmand - maar KAA Gent moet sowieso een aanvallende kwaliteitsinjectie krijgen. De eis van Hein Vanhaezebrouck is simpel: de speler moet meteen inzetbaar zijn.

Volgens onze informatie staan er drie namen op het Gentse lijstje: Benito Raman, Nikola Storm en Faïz Selemani. Vooral het dossier-Raman lijkt veel kans op slagen te hebben. De aanvaller kent de competitie én het huis, wil weg bij RSC Anderlecht en lijkt ook op financieel vlak de meest haalbare kaart.