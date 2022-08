RC Genk haalt een nieuwe rechtsback uit Denemarken voor 4 jaar

RC Genk heeft een nieuwe rechtsback binnengehaald. Hij komt over van Silkeborg IF.

Rasmus Carstensen (21) speelde zijn hele jeugd bij het Deense Silkeborg IF. Daar debuteerde de rechtsback begin augustus 2019 bij de 1e ploeg. Het seizoen erna kreeg hij een vaste plaats in de basis. Ondertussen staat de teller op 89 wedstrijden. Daarin gaf hij 24 assists. Ook was hij goed voor 2 doelpunten.

RC Genk haalt Carstensen voor 4 jaar. Ze zien in hem een rechtsback met duelkracht en heel wat offensieve kwaliteiten.