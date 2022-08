Thomas Buffel heeft straf oordeel over Rangers en Union SG

Glasgow Rangers en Union SG moeten onder elkaar uitmaken wie doorstoot naar de derde voorronde van de Champions League.

Union strijkt met een 2-0-bonus uit de heenwedstrijd neer in Glasgow. Voor Thomas Buffel een heel moeilijke keuze wie mag doorstoten naar de volgende ronde.

“Langs de ene kant wil ik chauvinistisch zijn, maar langs de andere kant betekent Rangers veel voor mij”, laat Buffel weten aan Sporza.

Al velt hij ook een bijzonder oordeel over beide clubs in de Champions League. “Hoe dan ook denk ik dat ze misschien allebei meer te zoeken hebben in de Europa League. Daar zullen ze sportief gezien een mooier parcours kunnen afleggen.”