Analist vreest voor titelkansen van AA Gent: "Er moet deze week iets gebeuren en één aankoop zal niet volstaan"

Zeven spelers in de lappenmand, twee onzeker... KAA Gent zal de komende weken nog moeten uithalen op de transfermarkt. Analist Wim De Coninck ziet daarbij de gevaren.

Met Tissoudali lang out en Depoitre en Vadis die van de ene in de andere blessure sukkelen, heeft Gent zelfs drie sleutelspelers die een vervanger behoeven. In die optiek werd ook al Benito Raman geopperd. “Wat Raman de voorbije jaren toonde, was niet zo indrukwekkend”, zegt De Coninck in Het Nieuwsblad .

"Volgens mij is de wens van Benito Raman om opnieuw samen te werken met Hein Vanhaezebrouck groter dan het verlangen van de Buffalo's om hem terug te halen. Wat hij de voorbije jaren toonde, was niet zo indrukwekkend. Anderzijds is de nood hoog in de Ghelamco Arena. Iedereen kent Benito. Ik verwacht evenwel niet dat hij dezelfde kwaliteit zal brengen als Tarik Tissoudali, die vind je ook niet in België."

Maar dat er iets moet bijkomen, is wel duidelijk. “Er moet deze week wel iets gebeuren. Eén aanwinst zal overigens niet volstaan. Want eigenlijk mag je de komende maanden ook niet echt rekenen op Laurent Depoitre, die al sinds april op de sukkel is. Ik zou niet graag in de plaats zijn van het Gentse bestuur, want het is geen evidente opdracht. En dan loert het gevaar van paniekaankopen om de hoek."