'Jongste speler ooit in de Champions League in een Real-shirt op weg naar Union'

Union kan zich binnenkort mogelijk versterken met de jongste Real-speler ooit in de Champions League. Inmiddels heeft de speler in kwestie wel al tien jaar weg bij de Koninklijke.

De Unionisten zijn op zoek naar versterking op het middenveld. Volgens Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad zijn ze hiervoor uitgekomen bij José Rodríguez (27). De Spanjaard ligt momenteel niet meer onder contract bij zijn laatste club, Maccabi Haifa.

De voormalige jeugdinternational wordt gevolgd door meerdere Belgische clubs, maar voorlopig kan het project van Union hem het meest bekoren. Een akkoord is weliswaar nog niet bereikt. De onderhandelingen gaan wel de goede kant op.

Vier matchen voor Real

Rodriguez is opgeleid bij Real Madrid en verving in 2012 Kaka in een wedstrijd in de Champions League. Dat maakte van hem destijds de jongste speler ooit in een Real Madrid-shirt die actief was in de Champions League. Dat is anno 2022 nog altijd zo, ook al speelde hij slechts vier matchen voor Real, om nadien nog de revue te passeren bij Castilië, Deportivo, Galatasaray, Mainz, Malaga, Tel Aviv, Fortuna, Fuenlabrada en Maccabi Haifa.