📷 OFFICIEEL Seraing heeft nieuwe doelman gevonden

Seraing heeft een nieuwe doelman binnen. Die halen ze op bij Excelsior Virton.

De 21-jarige Timothy Martin gaat voor een jaartje op huurbasis, met aankoopoptie, richting de Jupiler Pro League.

“Seraing is een mooie club en ik ben ervan overtuigd dat deze transfer me zal helpen vooruit te komen. Ik kan niet wachten om aan dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière te beginnen”, laat de doelman weten in een eerste reactie.

Seraing verloor zijn drie eerste wedstrijden in de Jupiler Pro League.