'Anderlecht heeft straffe oplossing gevonden voor Timon Wellenreuther'

Anderlecht heeft nog enkele spelers waarvoor er bitter weinig mogelijkheden zijn in het Lotto Park.

Deze zomer keerden een aantal spelers op Anderlecht terug na een uitleenbeurt. Eén van hen is Timon Wellenreuther.

Op dit moment zit hij in de A-kern van Felice Mazzu, maar wel als vierde doelman. Uitzicht op speelminuten is er dan ook niet.

Volgens La Dernière Heure heeft Anderlecht een oplossing gevonden voor de Duitser. Hij zou richting Feyenoord trekken, toch wel een straffe zet.

In de deal zou geen aankoopoptie opgenomen zijn. Wellenreuther heeft nog een contract tot 2024. Of hij bij Feyenoord gemakkelijk in doel zal geraken is maar een andere vraag.