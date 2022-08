Willian neemt afscheid van zijn club na doodsbedreigingen: "Daarvoor ben ik niet teruggekeerd"

Willian Borges da Silva heeft afscheid genomen van zijn club. De reden: doodsbedreigingen aan het adres van zijn gezin en zichzelf.

Bij Corinthians genoot Willian van zijn jeugdopleiding. Via Shakhtar Donetsk kwam hij in Europa terecht en hij speelde nog voor Chelsea en Arsenal. Vorige zomer keerde hij terug naar Corinthians.

Maar nog geen jaar na zijn terugkeer neemt Willian al afscheid van de club. Op Instagram zei hij dat hij en zijn gezin voortdurend doodsbedreigingen kreeg. Daarom besloot hij dat het beter was voor zichzelf en de club om Corinthians te verlaten.

Bij Globe Esporte gaf Willian meer uitleg: "Ik ben niet teruggekeerd om bedreigd te worden. Als we een wedstrijd verloren of ik niet goed speelde, dan ontving mijn familie doodsbedreigingen en scheldtirades via sociale media. Eerst richtten ze zich op mijn vrouw en dochters. Na een tijdje werden ook mijn vader en zus bestookt met berichten."

Waar Willian naartoe gaat, is nog niet duidelijk. Het Nieuwsblad weet dat er interesse is van Fulham.