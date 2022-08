Massimo Bruno viert debuut in mineur: "Teveel respect voor Union"

KV Kortrijk ging onderuit bij Union SG, maar Massimo Bruno maakte er wel zijn debuut. Hij reageerde na zijn eerste minuten voor De Kerels.

Massimo Bruno is terug in de Jupiler Pro League en wil van belang worden voor Kortrijk. Op speeldag 4 maakte hij eindelijk zijn debuut.

Hij zorgde meteen voor wat extra dynamiek voorin bij De Kerels, maar puntengewin zat er niet in tot frustratie van de speler: "We hadden teveel respect voor Union en hebben hen teveel laten voetballen."

Sympathieke club

"We willen in het begin van het seizoen zoveel mogelijk punten pakken om zo snel mogelijk veilige oorden op te zoeken in de stand."

"Nu hebben we een lastig programma en 4 op 12. De zaken zijn wat ze zijn, we moeten gewoon vol aan de bak. Kortrijk is een sympathieke club en ik wil zoveel mogelijk spelen."