📷 OFFICIEEL Ally Samatta terug bij Racing Genk

Het heeft eventjes geduurd, maar het is rond. Racing Genk huurt Ally Samatta van Fenerbahce.

KRC Genk verwelkomt Ally Samatta terug in de Cegeka Arena. Er werd met Fenerbahçe een huurovereenkomst bekomen tot het einde van het huidige seizoen, inclusief een aankoopoptie.

“Het is een blij weerzien met de goedlachse 29-jarige Tanzaniaan”, laat de club weten. “Ally wist zich in de periode van januari 2016 tot januari 2020 reeds in de supportersharten te spelen, alvorens hij transfereerde naar Aston Villa en in de Premier League terechtkwam.”

Hij heeft al 191 wedstrijden in Genkse loondienst op de teller, waarin hij 76 maal wist te scoren en 20 assists gaf. Hij speelde ook een voorname rol in het kampioenenseizoen 2018-2019.