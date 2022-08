Gaat nu ook Club Brugge voor nog een Rode Duivel? Vertonghen wordt genoemd als verdedigende versterking

Gisteren werd al gezegd dat Jan Vertonghen op het lijstje van een paar Belgische clubs staat. Dat lijstje zal dan wel bijzonder kort zijn, aangezien weinigen hem een contract op zijn maat kunnen voorschotelen. Laten we zeggen dat er maar twee zijn: Club Brugge en Antwerp.

Volgens de Waalse journalist Sacha Tavolieri is het Club Brugge dat doorduwt voor de 35-jarige Rode Duivel. Die is duidelijk zijn basisplaats kwijt bij het Portugese Benfica en hij mag ook vertrekken bij een goed bod. Vertonghen wil een club waar hij speelt om klaar te zijn voor het WK in Qatar en bij Club zoeken ze na het vertrek van Stanley Nsoki een linksvoetige verdediger.

Het leek dus in de sterren te staan geschreven. Volgens Tavolieri was er al contact gisteren toen Benfica tegen Dynamo Kyiv speelde in de play-offs van de Champions League. Er zou een contract voor twee seizoenen met optie voor hem klaar liggen.